Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 27.09.2021

Goslar (ots)

Motorradunfall:

Ein 17jähriger Motorradfahrer aus Wildemann befuhr am Samstagmittag die L 516 zw. Hahnenklee und Lautenthal. Vermutlich in Folge eines Fahrfehlers geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dem Gegenverkehr konnte der junge Mann nach links ausweichen, jedoch fuhr er gegen eine Leitplanke und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn zur weiteren Behandlung ab. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Einbruch in ehemalige Reha-Klinik:

Am Samstagabend bemerkte der Wach- und Schließdienst einen Einbruch in die ehemalige Reha-Klinik in Erbprinzentanne. Die herbeigerufene Polizei stellte ein geparktes ortsfremdes Fahrzeug in der Nähe fest. Noch während der Durchsuchung des Objektes kamen zwei Männer zu dem Pkw. Auf Befragen räumten sie das Betreten des leerstehenden Komplexes ein. Zwei weitere geflüchtete Mittäter-innen konnten ebenfalls ermittelt werden. Die Polizei vermutet die Täter zugehörig zur sog. "Urban Exploring Szene".

Sachbeschädigung an PKW:

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Buntenbock, Am Brink, ein Pkw durch bislang unbekannte Täter rundherum zerkratzt, auch wurden alle vier Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 05323/941100 zu melden.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell