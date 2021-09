POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Sauna:

Bislang unbekannte/r Täter verschaffte/n sich im Zeitraum von Freitag, den 24.09.2021, 19.00 Uhr bis Samstag, den 25.09.2021, 11.00 Uhr, Zutritt auf ein umfriedetes Grundstück in Bettingerode in der Straße An der Schamlah. Hier wurde aus einer Gartensauna ein Sauna-Ofen der Marke Karibu sowie ein Fahrzeugschlüssel für einen Rasenmäher entwendet.

Verkehrsunfall am Sonntag, den 26.09.2021, 18.10 Uhr, in Goslar-Vienenburg: Die Fahrerin (25) eines VW Golf befuhr die Heilerstraße in Vienenburg. Im Einmündungsbereich zur Goslarer Straße hielt sie zunächst an. Beim Anfahren kollidierte sie dann mit einer von rechts heranfahrenden Fahrradfahrerin (40), die den Radweg auf der Goslarer Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch die Kollision wurde Fahrradfahrerin leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1600,- Euro geschätzt.

