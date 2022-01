Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kellerbrand

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 22:21 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Kellerbrand in die Straße "Am Rüsing" gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Brand in einem nicht genutzten Kellerraum gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. In dem Raum war eine Wasserleitung geplatzt. Dadurch wurde das Feuer schon halbwegs unter Kontrolle gehalten. Außerdem wurden mehrere Elektrokabel durch den Brand beschädigt. Eine Brandursache konnte bisher nicht festgestellt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist eher gering. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

