POL-ME: 85-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Mettmann - 2103120

Ein 85-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwochmittag (24. März 2021) bei einem Zusammenstoß mit dem VW Fox einer ebenfalls 85-Jährigen auf der Daniel-Kircher-Straße in Mettmann schwer verletzt. Nach einer erstmedizinischen Versorgung wurde er für eine stationäre Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 13:50 Uhr befuhr eine 85-jährige Mettmannerin mit ihrem VW Fox die Daniel-Kircher-Straße aus Richtung Goldberger Teich kommend in Richtung Bahnstraße. In Höhe einer Rechtskurve hatte sie die Absicht, zwei Fahrradfahrer zu überholen, welche die Daniel-Kircher-Straße in gleicher Richtung befuhren. Im Überholvorgang stieß sie, aus bisher ungeklärter Ursache, mit dem Fahrrad eines entgegenkommenden 85-jährigen Wülfrathers zusammen. Der 85-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung wurde der 85-Jährige erstmedizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste er für eine stationäre Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 1.000 Euro, der Sachschaden am Fahrrad wird mit circa 100 Euro beziffert.

