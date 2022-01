Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Reizgas

Soest (ots)

Am Samstag, um 01:55 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz am Belgierweg gerufen. Im Bereich der Pforte der Zentralen Unterbringungseinrichtung war es zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach Zeugenaussagen war der 32-jährige Tatverdächtige über sein 23-jähriges Opfer hergefallen. Er hatte ihn mit Reizgas besprüht und gegen die vorhandene Schranke geschubst, die dabei beschädigt wurde. Anschließend hatte er sein Opfer gewürgt, bis der Zeuge eingriff. Die beiden Beteiligten würden öfter miteinander im Streit liegen, gab der Zeuge weiterhin an. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Das Reizgas konnte bei dem Beschuldigten nicht gefunden werden. (lü)

