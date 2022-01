Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Diepholz am Sonntag, 23.01.2022, 14:48 Uhr bis 14:52 Uhr

Diepholz (ots)

Am Sonntagnachmittag fiel einer Funkstreifenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes ein silberner Pkw VW Golf mit nichtdeutschen Kennzeichen im Stadtgebiet Diepholz auf, welcher mit mehreren Personen besetzt war. Als das Fahrzeug in der Lange Straße kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der nachfolgende Streifenwagen setzte dabei Sonder- und Wegerechte ein. Der flüchtige Fahrzeugführer setzte seine Flucht über die Hinterstraße fort, wobei dieser entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr. Anschließend setzte das Fahrzeug die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Mühlenstraße und Steinstraße fort und flüchtete anschließend weiter über die Straße Willenberg. Hierbei fuhr der flüchtige Pkw VW mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h, unmittelbar an einer Fußgängerin mit Kinderwagen vorbei, welche sich am Fahrbahnrand der Straße Willenberg befand. Die weitere Flucht setzte der Fahrzeugführer über den Postdamm in Richtung Lange Straße fort, die er verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung befuhr und anschließend erneut über die Mühlenstraße und die Straße Am Rathausmarkt in Richtung der Mollerstraße fortsetzte. Mittlerweile waren zwei weitere Funkstreifenwagen des Einsatz- und Streifendienstes an der Nachfahrt eingesetzt. Der Fahrzeugführer überquerte mit hoher Geschwindigkeit den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und setzte die Flucht auf dem Parkplatz eines weiteren Lebensmittelmarktes an der Flöthestraße fort. Dort konnte der Pkw VW durch einen Funkstreifenwagen zum Anhalten gebracht werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Diepholz. Der Fahrzeugführer stand während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seine beiden Mitfahrer wurden nach Feststellung der Identität wieder entlassen. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen und Personen, die durch den Fahrzeugführer des silbernen Pkw VW gefährdet wurden, sich bei der Dienststelle in Diepholz unter Tel.: 05441-9710 zu melden.

