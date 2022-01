Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 22.01.2022

Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfallflucht in Barnstorf

Am Freitag, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, fuhr in der Liegnitzer Straße ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und kollidierte dabei mit einem sich gegenüber der Einfahrt befindlichen Zaun. Dabei entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diepholz (05441/9710) entgegen.

Polizeikommissariat Weyhe

Versuchter Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrat eine unbekannte Täterschaft das Gelände des ortsansässigen Autohauses in der Bassumer Straße in Brinkum. Hier wurde folgend versucht, eine Werkstatttür gewaltsam zu öffnen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Pkw Opel eines Stuhrer Bürgers, der auf einem Seitenstreifen der Straße An der Lake in Varrel abgestellt gewesen ist, beschädigt. Ein unbekannter Täter zerstörte gewaltsam den linken Außenspiegel, sodass ein Sachschaden von ca. 250 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit stark beschädigter Bushaltestelle

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Hauptstraße (B51) aus Rtg. Kirchseelter Straße kommend, verlor die Kontrolle und kollidierte mit dem Bushaltehäuschen "Kirchseelter Straße". Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe (0421/80660) entgegen.

Polizeikommissariat Sulingen

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Beteiligten in Maasen

Am Freitag, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der Ölstraße (K14) zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Der 25-jährige Kirchdorfer befuhr mit seinem Pkw Audi die Ölstraße aus Maasen kommend in Richtung Voigtei, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Fahrzeug einen Baum gestreift hatte, überschlug es sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Beteiligte wurde schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizeikommissariat Syke

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus im Bremer Weg in Syke einzubrechen. Die Täter gelangten zur Rückseite des Objektes und machten sich dort an einer Terrassentür zu schaffen. Mehrere Hebelversuche misslangen, sodass der Einbruch nicht vollendet werden konnte. Ob die Täter gestört wurden oder aufgrund ihres Misslingens von einer weiteren Tatbegehung abgesehen haben, kann bisher nicht gesagt werden. Sollten mögliche Zeugen Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden sie gebeten sich bei der Polizei in Syke unter 04242-9690 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen

Ruhestörung mit Verstößen gegen die Corona-Verordnung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Anwohner in Bruchhausen-Vilsen eine Ruhestörung durch mehrere Personen in einem Haus. Als die Beamten zur Ruhe ermahnen wollten, stellten sie insgesamt sechs Personen aus verschiedenen Haushalten fest. Die Personen konnten zudem keine Impfnachweise erbringen, sodass sie gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung verstoßen hatten. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

