Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz in Barnstorf aus - Einbruch in Gaststätte in Bruchhausen-Vilen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf

Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Zwei junge Männer, 18 und 20 Jahre alt, haben gestern gegen 16.00 Uhr in Barnstorf mit einer Waffe in der Hand herumgefuchtelt und laut Zeugen auch auf Fahrzeuge gezielt. Die Polizei musste zunächst von einer echten Waffe ausgehen und war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Die beiden Männer konnten wenig später in der Schlingstraße angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, es handelt sich nicht um eine echte Waffe, sondern um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Weder die Bürger*innen noch die Polizei kann, ohne näher hinzusehen, unterscheiden, ob es sich um eine harmlose Spielzeugwaffe oder eine echte Waffe handelt. Unabhängig davon ist das Zielen auch mit einer Spielzeugwaffe auf Menschen oder Fahrzeuge keine gute Idee. Die Spielzeugpistole hat die Polizei sichergestellt. Ob die beiden jungen Männer noch mit einem Ermittlungsverfahren rechnen müssen, wird noch von der Polizei geprüft.

Diepholz

Dreimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch um 07.40 Uhr erwischte es als erstes einen 23-jährigen Mann, der in der Moorhäuser Straße mit einem E-Scooter unterwegs war. Für den Scooter fehlte der Versicherungsschutz. Als nächstes kontrollierte die Polizei um 10.40 Uhr einen 34-jährigen Pkw-Fahrer in der Starograder Straße, dessen Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren hat. Um 13.15 Uhr stand ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bei einer Kontrolle in der Luise Chevalierstraße unter dem Einfluss von Drogen. Ein Test verlief positiv und eine Blutprobe folgte. Damit nicht genug, der 28-Jährige konnte keinen Führerschein vorzeigen. Allen drei Kontrollierten wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung von Ermittlungsverfahren bekanntgegeben.

Freistatt

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr befuhr ein 54-jähriger aus der Samtgemeinde Kirchdorf mit seinem Pkw Ford die Bundesstraße 214 im Bereich Freistatt aus Richtung Diepholz kommend in Fahrtrichtung Sulingen. Im Bereich der Einmündung Richtung Wagenfeld wurde er von einem Sattelzug überholt. Der Führer des Sattelzugs scherte zu früh wieder ein, so dass sein Pkw vom Sattelanhänger touchiert und nach rechts von der Fahrbahn gedrängt wurde. Der Pkw des 54-jährigen wurde durch die Kollision und das Abkommen von der Fahrbahn erheblich beschädigt. Der Führer des Sattelzuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Sulingen bitte Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 04271/949-0 zu melden.

Weyhe

Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der Kirchweyher Straße in Weyhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 20-jähriger Bremer befand sich mit seinem BMW an einem Stauende in Fahrtrichtung Bremen. Ein 29-Jähriger aus Weyhe näherte sich mit seinem Peugeot und erkannte das Stauende zu spät. Er fuhr auf regennasser Fahrbahn auf den stehenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8500 Euro.

Twistringen

Diebstahl eines Pedelec

In der Kornblumenstraße wurde in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr ein Pedelec der Marke Kreidler entwendet. Der Diebstahl geschah aus einem verschlossenen Schuppen. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Mittwoch in der Zeit von 1:15 Uhr bis 4:00 Uhr wurde in eine Gaststätte in Dille eingebrochen. Die bisher noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten gezielt den ganzen Tresor. Andere Räume wurden nicht betreten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Syke

Ohne Führerschein und unter Drogen

Am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 28-jährigen Syker in der Louise-Chevalier-Straße, der mit einem VW-Golf unterwegs war. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter Einfluss von Drogen. Nachdem der 28-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun gleich zwei Strafverfahren.

