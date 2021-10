Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Brand an einem Wohnhaus

Mayen (ots)

Presseerstmeldung

Mitteiler meldet einen Brand an einem Wohnhaus in der Bürresheimer Straße Höhe der Hausnummer 14 in Mayen. Feuerwehr ist bereits unterwegs. Wir berichten nach.

