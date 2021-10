Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vorsicht vor falschen Polizeibeamten

Polizeiinspektion Cochem (ots)

Am Sonntag, den 10.10.2021 gingen bei der Polizeiinspektion Cochem drei Meldungen über betrügerische Anrufe von der Kriminalpolizei ein. Mitarbeiter sei ein "Herr Meier". In der Nähe der jeweiligen Wohnhäuser sei es zu einer Einbruchsserie gekommen. Die Angerufenen stünden auf einer Liste, die bei den Tätern aufgefunden wurde. Die mitteilenden Personen werden in allen Fällen misstrauisch und legen auf, ohne dass Forderungen folgen können.

Aufgrund des Misstrauens der Angerufenen, kam es glücklicherweise zu keinem Schadenseintritt.

Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Fragen Sie immer bei einer Polizeidienststelle nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

