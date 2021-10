Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Folgenschwerer Unfall - Zeugenaufruf

Mayen-Kürrenberg, Hauptstraße (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am heutigen Morgen, 08.10.2021, gegen 08.00 Uhr, in der Hauptstraße, Einmündung Tannenweg in Mayen-Kürrenberg. Eine 56-jährige Frau aus der Stadt Mayen war mit ihrem Fahrrad unterwegs und wurde dort auf der Fahrbahn liegend angetroffen. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Frau einem Krankenhaus zugeführt. Im Einsatz war der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Mayen. Zeugen, welche Angaben zum zugrundliegenden Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell