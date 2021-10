Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses Mayen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Mittwoch, den 06.10.2021, in der Zeit zwischen 13:40 und 14:20 Uhr, wurde auf dem neu angelegten Schotterparkplatz beim Krankenhaus Mayen (Nähe Burggärten) ein dort geparktes weißes Mercedes Coupé beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieß vermutlich beim Ein-/Aussteigen mit einer Tür gegen die linke Seite des Mercedes Coupé. Hierdurch wurde die Fahrertür nicht unerheblich verkratzt und eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell