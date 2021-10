Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Ettringen (ots)

Im Zeitraum zwischen 27.09.2021, 18.00 Uhr und 29.09.2021, 07.00 Uhr, wurde ein in der Kreuzstraße in Ettringen geparkter PKW mittels spitzem Gegenstand mutwillig zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.: 02651/8010

