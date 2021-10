Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Ettringen - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Ettringen. In den frühen Morgenstunden des 06.10.2021 kam es um kurz nach 2 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Sankt Johanner Straße in Ettringen. Der bislang unbekannte Täter gelangte durch Aufhebeln der Haustür ins Gebäude und entwendete eine größere Menge an Schmuck. Tatverdächtig ist ein junger Mann, zu dem aber keine genaue Personenbeschreibung vorliegt. Dieser Mann wurde nach derzeitigem Kenntnisstand auch im Bereich der Straßen "Im Steifen Morgen" und "Südstraße" beobachtet. Die Kriminalinspektion Mayen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02651 / 801-0.

