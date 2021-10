Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Totes Schaf in Mendig - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Mendig. Im Zeitraum vom 01.10.2021, 17:00 Uhr, bis 02.10.2021, 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Gartencontainer am Eltweg in Mendig. Auf dem Grundstück weiden mehrere Schafe; eins der Schafe wurde dort tot aufgefunden. Das tote Schaf wies insbesondere eine schwere Verletzung am Kopf auf, sodass bei der Kriminalpolizei Mayen u.a. Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz gegen Unbekannt eingeleitet wurden.

Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen und fragt nun:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell