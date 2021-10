Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschädigter Lkw nach Unfallflucht gesucht

Remagen (ots)

Am Freitag, den 01.10.2021 gegen 14 Uhr kam es in der Voßstraße in Remagen OT Kripp zunächst zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgegnerin kehrte etwa zwei Stunden später zum Tatort zurück, dann war der Geschädigte jedoch schon weggefahren.

Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen Lkw handeln. Genauere Angaben liegen nicht vor. Der Schaden dürfte an der linken Fahrzeugseite bzw. am linken Fahrzeugheck liegen. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise werden unter: 02642-9382-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell