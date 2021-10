Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Cochem von Freitag, 08.10.2021, bis Sonntag, 10.10.2021:

Cochem (ots)

Einbruchdiebstahl in Imbiss im Industriegebiet Cochem-Brauheck

In der Zeit von Mittwoch, 06.10.2021, 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.10.2021, 06.20 Uhr, kam es im Industriegebiet Cochem-Brauheck zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss.

Verkehrsunfälle mit Flucht

Am Freitag, 08.10.2021, 13.35 Uhr, befuhr ein Linienbus die Hauptstraße (K 21) in Eulgem, von Hambuch in Fahrtrichtung Kaisersesch. Im Kurvenbereich der Ortslage Eulgem, Höhe des Bushäuschens, touchierte ein entgegenkommender heller Sattelzug den stehenden Linienbus. Ohne anzuhalten setzte der Sattelzug seine Fahrt weiter fort.

Am Freitag, 08.10.2021, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Bürgersaals in Lutzerath, Trierer Straße, ein parkender grauer BMW X 3, im Bereich der Fahrzeugfront, von einem fremden Fahrzeug beschädigt.

Am Freitag, 08.10.2021, 19.30 Uhr, überholte auf der B 49, Ernst in Fahrtrichtung Ellenz-Poltersdorf, ein PKW zwei Fahrzeuge vor ihm. Das hintere der zu überholenden Fahrzeuge, ein heller Kleintransporter, zog auf den linken Fahrstreifen, während dort bereits der Überholende fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich dieser nach links aus und berührte den dort befindlichen Fahrbahnrand.

Am Freitag, 08.10.2021, 20.30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Moselstraße in Moselkern, an einem parkenden PKW, durch Türaufschlagen eines andere PKW, ein Schaden verursacht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ernst

An Freitagnachmittag, 08.10.2021, 14.00 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Motorradfahrer die B 49 aus Fahrtrichtung Ellenz-Poltersdorf in Fahrtrichtung Ernst. Kurz vor dem Ortseingang Ernst querte ein 76 Jahre alte Fahrer eines E-Bike die Straße an einer Fußgängerfurt. Der Motorradfahrer bremst stark ab, schaffte es aber nicht rechtzeitig anzuhalten, so dass das Motorrad mit dem Fahrrad kollidierte. Der Fahrradfahrer wurde von seinem Fahrrad geschleudert. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde mit einem Rettungstransportwagen ins Krankenhaus nach Cochem verbracht. Die 58 Jahre alte Beifahrerin auf dem Motorrad erlitt leichte Verletzungen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Cochem-Brauheck

Am Samstag, 09.10.2021. 11.18 Uhr, bog ein 77 Jahre alter PKW Fahrer vom Industriegebiet Cochem-Brauheck nach links auf die K 22 in Richtung Brauheck ab. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer kam auf der bevorrechtigten Straße von links in Fahrtrichtung Golf Resort gefahren. Der PKW Fahrer übersah das Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in Krankenhaus nach Cochem verbracht.

Diebstahl von 4 Rollwagen vom Lidl Parkplatz in Dohr

In der Zeit von Donnerstag, 07.10.2021, 20.00 Uhr, bis Freitag, 08.10.2021, 15.00 Uhr, wurden vom Lidl Parkplatz in Dohr, 4 graue Rollwagen, mit einer gelben "EDEKA"-Aufschrift, die neben einem LKW standen, entwendet.

Diebstahl von Geldbörse in Kaisersesch

Am Freitag, 08.10.2021, 17.30 Uhr, wurde in der Lidl Filiale in Kaisersech, Wilhelm-Conrad-Röntgen Straße, ihre Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin, die sie im Einkaufwagen mitführte, entwendet.

Diebstahl von Weintrauben in Cochem

Am Wochenende, Freitag, 08.10.2021, bis Samstag, 09.10.2021, 18.00 Uhr, wurden von einem Weinberg Klostergarten in Cochem auf einer Länge von circa 20 Metern, in sieben von acht Reihen, Rieslingtrauben abgeschnitten und entwendet.

Körperverletzung in einer Diskothek in Lutzerath

Am Sonntagmorgen, 10.10.2021, gegen 05.17 Uhr, kam es in einer Diskothek in Lutzerath zu einer Schlägerei zwischen mehreren Gästen. Mehrere Polizeistreifen und ein Diensthundführer waren im Einsatz. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die meisten Beteiligten. Bei der Auseinandersetzung wurde zumindest eine 33 Jahre alte beteiligte männliche Person verletzt. Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um seine Verletzung.

