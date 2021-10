Polizei Düren

POL-DN: Frontalunfall unter Alkoholeinfluss

Kreuzau (ots)

Am 02.10.2021, gegen 21:21 Uhr befuhr eine 37-jährige Nideggenerin mit ihrem PKW die L 249 vom Kreisverkehr Drove in Richtung Kreuzau. Kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs fuhr sie plötzlich auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem PKW einer 66-Jährigen aus Schleiden. Der PKW der Unfallverursacherin landete anschließend in der Böschung. Sämtliche Fahrzeuginsassen befanden sich bei Eintreffen der Rettungskräfte noch in ihren Fahrzeugen und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Im PKW der Schleidenerin befanden sich vier Personen, die alle leicht verletzt wurden. Alle Fahrzeuginsassen mussten wegen ihrer Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Nideggenerin festgestellt. Da ein Alkoholtest nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 249 komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell