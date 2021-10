Polizei Düren

POL-DN: Bei Wendemanöver Kradfahrer zu Fall gebracht

Düren (ots)

Am 02.10.2021 um 19:20 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer mit seiner 15-jährigen Sozia die Schoellerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz und nutzte dabei den linken von zwei Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 25-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte nach kurzer Wegstrecke zu wenden. Dabei nutzte sie auch den Fahrstreifen des Kradfahrers, der noch versuchte auszuweichen. Er konnte eine Kollision mit dem PKW jedoch nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige und seine Sozia kamen zu Fall, ihre Verletzungen werden in örtlichen Krankenhäusern behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Bedauerlicherweise wurden neben den Rettungsmaßnahmen auch die Verkehrsunfallaufnahme durch anwesende Schaulustige erheblich erschwert.

