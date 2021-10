Polizei Düren

POL-DN: Nach Auseinandersetzung und Unfallflucht in Zelle gelandet

Düren (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung und einer anschließenden Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Düren-Birkesdorf geriet ein Verkehrsteilnehmer aus Düren völlig außer Kontrolle.

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, wie ein 36-jähriger Mann aus Kreuzau auf dem Parkplatz eines Geschäftes in Birkesdorf im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit seiner Frau diese dann auch körperlich anging. Als er anschließend mit seinem Pkw davonfuhr, stieß er beim Ausparken gegen ein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Die von den Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten entdeckten das Auto mitsamt Insassen kurze Zeit später in einer anderen Parktasche. Die Polizisten stellten eine deutliche Alkoholfahne beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Kreuzauer wurde zur Durchführung einer Blutprobe der Polizeiwache Düren zugeführt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigten die Polizisten dem 36- Jährigen die Konsequenzen seines Handelns auf. Mit diesen war der Kreuzauer nicht einverstanden, er leistete noch auf der Wache Widerstand. Er wurde daraufhin in das polizeiliche Gewahrsam gebracht.

Gegen den Kreuzauer wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

