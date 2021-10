Polizei Düren

POL-DN: Alkoholverbot auf dem E-Scooter

Langerwehe (ots)

Am 03.10.2021 um 01:20 Uhr ereignete sich am Bahnhof in Langerwehe ein Verkehrsunfall bei dem ein 20-jähriger Mann aus Stolberg verletzt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige offensichtlich mit seinem Elektro-Scooter im Bereich des Bahnhofsparkplatzes ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen war und sich erheblich an der Hand verletzt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der E-Sooter-Führer mit 0,51mg/l erheblich alkoholisiert war. Der Verletzte wurde einer Uni-Klinik zugeführt, wo er stationär behandelt wird. Im Krankenhaus wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen der Trunkenheitsfahrt werden nun von der Staatsanwalschaft geführt.

