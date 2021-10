Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher Fahrzeugführer verursacht einen Verkehrsunfall bei dem drei Menschen verletzt werden

Vettweiß (ots)

Am 02.10.2021, um 20:35 Uhr ereignete sich in Vettweiß auf der Kettenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Jugendlichen. Ein 16jähriger aus Vettweiß hatte sich verbotener Weise den Fahrzeugschlüssel des BMW seines Vaters genommen und mit zwei Mädchen, aus Zülpich und Vettweiß, und einem Jungen, aus Mechernich, ebenfalls im jugendlichen Alter, eine Spritztour mit dem PKW gemacht. Mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr er von Vettweiß kommend die Schulstraße in Richtung Kettenheim und wollte dann nach rechts auf die Dorfstraße in Richtung Kettenheimer Straße abbiegen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit bekam er jedoch die Kurve nicht und fuhr leicht rechts versetzt über die dort verlaufenden Bahngleise und dann geradeaus in ein angrenzendes Feld, wo der PKW schwer beschädigt stehen blieb. Beim 16jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholkonsum festgestellt, ein Atemalkoholtest verlief positv. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er und zwei seiner Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei wurden zur ambulanten Behandlung mit RTW´s in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beim 16jährigen Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus in Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Alle Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Am PKW entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Der PKW wurde aus Beweiszwecken sichergestellt.

