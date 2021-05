Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Cannabis-Indoorplantage nach Balkonbrand entdeckt

Hannover (ots)

Am Freitag, 07.05.2021, haben Anwohner der Polizei und der Feuerwehr einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sallstraße gemeldet. Im Rahmen der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der zu dem Balkon gehörenden Wohnung eine Indoorplantage mit mehreren Cannabispflanzen.

Als am Freitagabend gegen 19:30 Uhr der Notruf einging, dass ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Sallstraße im hannoverschen Stadtteil Südstadt brennt, musste die Tür der betroffenen Wohnung durch die Berufsfeuerwehr Hannover gewaltsam geöffnet werden, um auf den Balkon zu gelangen und das Feuer zu löschen. Bei der Öffnung der Wohnungstür und den Löscharbeiten waren Einsatzkräfte der Polizei anwesend. In der Wohnung entdeckten diese eine Indoorplantage mit insgesamt 35 Cannabis-Pflanzen sowie zum Anbau gebräuchliche Utensilien. Die 32 und 33 Jahre alten Mieter waren nicht zu Hause.

Die Polizei beschlagnahmte Pflanzen samt Zubehör.

Bei dem Brand wurde der Balkon der Wohnung beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit noch.

Am Montag, 10.05.2021, erschien der 33 Jahre alte Mieter beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt, um die neuen Schlüssel zur Wohnung entgegenzunehmen. Das Schloss war vor Ort durch die Berufsfeuerwehr ausgetauscht worden, die Schlüssel wurden bei der Polizei hinterlegt. Die Beamten informierten den 33-Jährigen über das Ermittlungsverfahren gegen ihn und seinen Mitbewohner wegen der fahrlässigen Brandstiftung und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. /ms, nash

