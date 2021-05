Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 13.05.2021, ist ein 56-Jähriger unter Alkoholeinfluss an einer Gartenkolonie in der Verdener Straße in sein Auto gestiegen und losgefahren. Zeugen riefen aufgrund der auffälligen Fahrweise die Polizei. Der Autofahrer konnte durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken sah ein aufmerksamer Zeuge aus seiner Wohnung heraus, wie der 56-Jährige gegen 20:50 Uhr versucht hatte, auf dem Parkplatz einer Gartenkolonie an der Verdener Straße sein Auto aufzuschließen. Der Mann taumelte bereits und brauchte mehrere Minuten, um in den VW zu steigen. Bereits bei der Anfahrt hatte der VW-Fahrer sein Auto mehrfach abgewürgt. Weitere Zeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer diverse Ausfallerscheinungen während der Fahrt hatte, indem er kurzfristig über einen Gehweg und in den Gegenverkehr fuhr, sehr langsam unterwegs war, dann wieder den VW beschleunigte und Schlangenlinien fuhr. Kurz vor seiner Wohnanschrift konnte die Polizei den 56-jährigen VW-Fahrer feststellen. Der Mann ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und setzte seine Fahrt unbeirrt bis zu seiner Anschrift fort. Dort konnte er letztendlich einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei ihm ergab einen Alkoholwert von 3,16 Promille. In der Dienststelle des Polizeikommissariat Hannover-Stöcken wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor. Des Weiteren wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell