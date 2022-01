Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Eydelstedt - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt

Einbrüche

Im Verlauf des letzten Wochenendes von Samstag bis Dienstag sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle und ein Wohnhaus eingebrochen. In eine Lagerhalle des Torfwerkes in der Schweringhauser Straße gelangten die Täter gewaltsam durch eine Tür. Nach erstem Überblick wurden diverse Kleinteile entwendet. In ein Wohnhaus im Birkenweg drangen der oder die Täter gewaltsam durch die Eingangstür ein. Hier wurden mehrere Räume durchsucht, aber nach ersten Erkenntnissen, kein Diebesgut entwendet.

Sulingen

Radfahrer stürzt betrunken

In der Nacht zum Mittwoch gegen 00:50 Uhr stürzte ein 23-jähriger Fahrradfahrer in der Nienburger Straße in Sulingen. Bei dem Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu, rief aber noch selbständig die Polizei, die die weiteren Maßnahmen einleitete. Ein Alkoholtest am Unfallort lieferte schließlich den Grund für den Sturz. Der 23-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm auch eine Blutentnahme abgenommen wurde. Doppeltes Pech für ihn, erst eine Verletzung und dann wurde auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfall

An der Kreuzung B 6 / Sulinger Straße verursachte gestern gegen 13.00 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall. Er war trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren. In dem Moment überquerte eine 48-jährige VW-Golf-Fahrerin den Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell