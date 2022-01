Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Container in Weyhe entwendet - Einbrüche in Stuhr und Schwarme - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Drebber ---

Diepholz (ots)

Weyhe

Container entwendet

In dem Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in Kirchweyhe, Im Bruch. Dazu brachen die Täter das Schloss eines Flügeltores zum Gelände auf. Ein auf dem Gelände stehender Container mit Eisen entwendeten die Täter mit einem noch unbekannten Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Stuhr

Einbruch

Am Montag zwischen 15:30 Uhr und 21 Uhr kam es im Christian-Morgenstern-Weg in Stuhr-Varrel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannter Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume im Obergeschoss durchsucht. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf ca. 500 Euro.

Stuhr

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag gegen 20 Uhr wird durch Zeugen ein auffällig fahrender Pkw in der Stuhrer Landstraße in Fahrtrichtung Varrel gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw mit bereits abgeschalteten Motor in der Kirchhuchtinger Straße auf einem Parkstreifen. Der Fahrer des Pkw befand sich allerdings noch im Pkw auf dem Fahrersitz. Ein bei dem 46-Jährigen aus Weyhe durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,89 Promille auf. Anschließend wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Schwarme

Einbruch in Praxisräume

Am vergangenen Wochenende wurde in eine physiotherapeutische Praxis an der Hoyaer Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und entwendeten diverse Wertgegenstände sowie einen Wandtresor. Wer in der Zeit von Freitag, 17:30 bis Montag, 4:00 Uhr etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen

Sachbeschädigung

Eine bisher noch unbekannte, männliche Person hat am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr einen Feuerlöscher aus dem Vorraum der Sparkasse an der Bahnhofstraße entnommen und ihn draußen entleert. Der Schaumlöscher wurde später im Blumenbeet aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfall

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Montag früh mit ihrem Honda gegen 8:30 Uhr in Dille die B 6 in Richtung Homfeld überqueren und übersah einen herannahenden Kleintransporter, der in Richtung Syke unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-jährige Fahrer des Transporters leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Syke

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ein 15-Jähriger wurde am Montag im Hachepark mit einem Mofa von der Polizei kontrolliert. An dem Mofa waren Kennzeichen angebracht, die für ein anderes Fahrzeug vorgesehen waren. Nun muss er sich wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten.

Syke

Verkehrsunfall

An der Kreuzung Ernst-Boden-Straße/Schloßweide ist es am Montagmorgen um 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Auf Grund der ausgefallenen Ampelanlage und des Stop-and-go-Verkehrs, musste ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Syke stark bremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades zu spät und fuhr auf den Ford auf. Anschließend stürzte sie mit ihrer Yamaha und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

Bassum

Versuchte Brandstiftung

In der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 7:00 Uhr wurde versucht, das Holzspielhaus auf dem Spielplatz der Grundschule an der Mittelstraße sowie eine Hecke in Brand zu stecken. Beide Versuche scheiterten und es entstand kein offenes Feuer. Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den Verursachern vermutlich um eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen im Alter von 12 - 14 Jahren handeln könnte. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Drebber

Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 51 in Cornau wurden gestern gegen 10.30 Uhr zwei Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt, Linksabbieger, abbremsen. Eine nachfolgende 60-jährige Fahrerin konnte trotz Vollbremsung das Auffahren nicht verhindern. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell