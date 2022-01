Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.01.2022

Diepholz (ots)

PK Syke

Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 15.01.22 in Syke - Gessel, verletzter Radfahrer

Wie bereits am Vortag berichtet wurde, musste ein 15-jähriger Radfahrer mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Lauf der Nacht erlag der 15- jährige seinen Verletzungen. Weitere als die bereits genannten Angaben zum Unfallhergang können bislang nicht mitgeteilt werden.

PK Weyhe

Einbruch in Einfamilienhaus in Stuhr-Brinkum

Am Samstagabend, in der Zeit von 19:30 bis 22:00 Uhr, suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Ricarda-Huch-Straße in Brinkum auf. Über eine auf der Rückseite gelegene Terrassentür verschaffen sich die Täter Zutritt zum Gebäude und durchsuchen dieses schließlich komplett. Es entsteht ein Schaden von insgesamt ca. 3.000 EUR.

24-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Sonntagmorgen, um 06:40 Uhr, wird auf der Südumgehung Dreye ein Ford kontrolliert, der mit mehreren Personen besetzt ist. Es stellt sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Achim unter dem Einfluss von Drogen steht und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei ihm wird in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und es wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

