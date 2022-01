Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in Bocholt auf der Straße Im Königsesch einen Autofahrer. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung der Beamten, dass der 19-Jährige berauschende Mittel konsumiert hatte: er schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

