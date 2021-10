Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Richard-Wagner-Straße ein Auto mutwillig beschädigt. Wie der Halter des Renault Modus am Dienstag anzeigte, wurde an seinem Pkw der Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgetreten. Sachschaden: rund 200 Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar - der in Frage kommende Zeitraum kann lediglich auf die Tage zwischen Donnerstagnachmittag (14.10.), 16 Uhr, und Montagmorgen (18.10.), 8 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit stand der Renault in Höhe des Hauses Nummer 63.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell