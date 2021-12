Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Am 1. Weihnachtstag in Keller eingebrochen

Euskirchen (ots)

Am 25.12.2021 kam es in den frühen Morgenstunden in Euskirchen zu einem Einbruch in einen Kellerraum eines Wohnhauses.

Dabei entwendeten die Beschuldigten diverse Werkzeuge, Maschinen und Lebensmittel und stellten diese zum Abtransport bereit. Ein aufmerksamer Bewohner eines angrenzenden Hauses bemerkte zwei ihm fremde Personen, die sich im Garten des Nachbarn aufhielten und informierte die Polizei. Im Garten konnten die Beschuldigten dann durch die Polizei angetroffen werden. Die 33- und 34-jährigen Beschuldigten, beide polizeibekannt, wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt.

Die Tatbeute konnte in großen Teilen vor Ort an den Geschädigten ausgehändigt werden.

Die Beschuldigten wurden noch am gleichen Tage der Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell