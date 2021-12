Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Adventskranz in Flammen aufgegangen

Mechernich (ots)

Am 24.12.2021, gegen 18:50 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Mechernich-Kommern zu einem Zimmerbrand, weil ein Adventskranz unbeaufsichtigt in Flammen aufging. Der Brand konnte durch die Bewohner selbständig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

