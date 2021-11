Polizei Hagen

POL-HA: Durch Übermüdung in geparktes Auto gefahren

Hagen-Haspe (ots)

In der Straße Am Andreasberg kam ein 27-Jähriger am Sonntag (21.11.2021) mit seinem Auto von der Straße ab und stieß mit mehreren geparkten Autos zusammen. Gegen 5 Uhr am Morgen war der Mann in einen in zweiter Reihe geparkten VW geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der geparkte VW seitlich in einen in Richtung Haspe auf dem Gehweg stehenden Opel geschoben. Der Opel prallte wiederum gegen einen Renault. Zudem waren Beschädigungen an einem weiteren Renault erkennbar. Der 27-Jährige gab an, dass ihm aufgrund von Müdigkeit die Augen zugefallen seien. Der Hagener kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Nissan musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei mindestens 16.000 Euro. (arn)

