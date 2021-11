Polizei Hagen

POL-HA: Wer hat die Kokosnuss geklaut?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag (20.11.2021) um 11.30 Uhr fiel ein 32-jähriger Iserlohner bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Straße "Auf dem Lölfert" auf. Er wurde durch Mitarbeiter des Geschäftes dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und im Anschluss den Laden verließ ohne zu bezahlen. Durch einen Angestellten wurde der Mann daraufhin angesprochen. Die hinzugerufene Polizei traf den Mann im Büro des Geschäftes an. Die Tatbeute lag bereits ordentlich aufgereiht auf einem Tisch: vier Päckchen Margarine, drei Packungen Eier, zwei Honigmelonen - und eine Kokosnuss. Der 32-Jährige war nicht nur den Mitarbeitern des Discounters bereits ein Begriff, sondern er war auch polizeilich bereits einschlägig bekannt. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Die Verhaftung erfolgte umgehend. Zudem erhielt der Mann eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

