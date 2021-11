Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verletzte nach Rangelei auf Geburtstagsfeier

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Geburtstagsfeier in der Altenhagener Straße kam es am Sonntag gegen 01.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der drei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Gast der Party hatte die Feier zunächst nach Streitigkeiten verlassen, kam jedoch mit circa neun bis elf Personen zurück, um Getränke zu entwenden. Die 18-jährige Gastgeberin forderte ihn auf, die Räume wieder zu verlassen. Der Heranwachsende gab ihr daraufhin eine Ohrfeige. Die Gruppe verließ die Feier, im Innenhof des Hauses kam es jedoch anschließend zu einer Rangelei.

Einem 20-Jährigen wurde mit der Faust in das Gesicht geschlagen und mit einer Glasflasche auf den Kopf gehauen, bis der Bochumer zu Boden ging. Auch ein 21-Jähriger stürzte nach einem Faustschlag und wurde mehrfach getreten. Ein 20-Jähriger erhielt eine Kopfnuss, durch die er bewusstlos wurde. Er wurde ebenfalls getreten. Alle drei Personen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen gaben an, dass die unbekannten Tatverdächtigen alle zwischen 165cm bis 185cm groß und circa 17-21 Jahre alt gewesen seien. Mehrere Männer sollen einen Bart sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Eine Person trug eine schwarze Lederjacke, ein anderer Tatverdächtiger einen weißen Pullover sowie eine Gucci-Bauchtasche. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich durch die Polizei verlief negativ. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066. (arn)

