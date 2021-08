Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinkind von Stock getroffen - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (05.08.), gegen 15:35 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Dormagenerin mit ihrer kleinen Tochter sowie einer Freundin auf einem Spielplatz an der Straße "An der Kirschfuhr" auf, als es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen kam. Die beiden jungen Männer sollen bereits zu Beginn durch Pöbeleien aufgefallen sein. Als man die beiden auf ihr Verhalten ansprach, sollen sie die beiden Frauen beleidigt und beschimpft haben. Zudem soll einer der beiden, als sie den Spielplatz verließen, noch einen Stock in Richtung der jungen Mutter geworfen haben, traf aber stattdessen ihr dreijähriges Kind.

Die Dormagenerin informierte daraufhin die Polizei. Die beiden Jugendlichen hatten sich indes in unbekannte Richtung entfernt. Beide sollen etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Derjenige, der den Stock geworfen haben soll, soll mittellange braune Haare gehabt und einen dunklen Jogginganzug getragen haben. Sein Kompagnon soll circa 2 Meter groß gewesen sein und war von schlanker Statur. Er hatte kurze blonde Haare und trug einen weißen Pulli im die Schultern.

Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Jugendlichen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 25 unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

