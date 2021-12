Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Zunächst versuchte ein Unbekannter, das ebenerdig gelegene Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses an der Jülicher Straße aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlug er die Scheibe ein und gelangte so in die Wohnung. Nach Durchsuchung der Räume verließ der Täter das Haus auf dem Einstiegsweg unter Mitnahme von Bargeld und Dokumenten.

2.

Auch an einem rückwärtig gelegenen Fenster einer Doppelhaushälfte an der Venner Straße gelang es dem Täter nicht, dieses aufzuhebeln, so dass er die Glasfüllung einschlug. Da auch dadurch kein Zugang ins Haus erlangt werden konnte, hebelte man letztlich die Kellertür auf. Nach Durchsuchung des Hauses wurde dieses auf dem gleichen Weg wieder verlassen. Das Stehlgut steht derzeit nicht fest.

Zeugen werden gebeten, tatrelevante Hinweise an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161/290 zu geben. (so)

