Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Verletzten und Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Gegen 02:05 Uhr meldeten Zeugen bei der Leitstelle der Polizei Mönchengladbach einen Unfall auf der Straße Wetschewell in Mönchengladbach Odenkirchen. Am Einsatzort ergaben erste Ermittlungen, dass der mit 2 Personen besetzte VW Passat mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße Wetschewell entlang fuhr, ins Schleudern geriet und gegen eine Baum prallte. Der Fahrer des PKW flüchtete fußläufig, der leicht verletzte 41jährige Beifahrer wurde an der Unfallstelle wartend angetroffen. Am verunfallten PKW entstand Totalschaden. Weitergehenden Ermittlungen zum geflüchteten Fahrer dauern noch an.

