POL-MG: Geschäftseinbruch: Urteil am Tag nach der Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat einen 38-jährigen Mann am Donnerstagabend, 16.12.2021, bei einem Geschäftseinbruch auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Im besonders beschleunigten Verfahren wurde der Täter von einem Richter bereits am Freitagvormittag, 17.12.2021, zu einer Geldstrafe verurteilt.

Gegen 22:14 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen laufenden Einbruch in ein Optikergeschäft an der Hindenburgstraße. Vor Ort stellten die eintreffenden Beamten fest, dass eine der Schaufensterscheiben des Ladens eingeschlagen wurde. In dem Geschäft trafen die Polizisten dann auf einen Verdächtigen. Dieser hielt ein Messer in der Hand und wurde durch die Beamten dazu aufgefordert dieses fallen zu lassen. Das tat der Mann und die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 38-Jährigen, stellte die Polizei Diebesgut aus dem Laden sicher. In seinem Rucksack fanden die Beamten außerdem ein Teppichmesser und geringe Mengen Betäubungsmittel. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest fielen bei dem Mann vor Ort positiv aus. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt deshalb eine Blutprobe.

Am Freitagvormittag wurde der 38-Jährige im besonders beschleunigten Gerichtsverfahren wegen Diebstahl im besonders schweren Fall zu einer Geldstrafe verurteilt und anschließend entlassen.(jl)

