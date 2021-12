Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lkw-Fahrer fährt gegen Ampelmast - Schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag, 16. Dezember, gegen 21 Uhr mit seinem Lkw von der Fahrbahn an der Einmündung Am Alten Friedhof/ Asternweg aus bislang ungeklärten Gründen nach links abgekommen und dadurch mit einem Ampelmast zusammengestoßen.

Eine 54-Jährige wurde durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und rief die Polizei sowie einen Rettungswagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und verlor Betriebsflüssigkeit. Entsprechend wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Ampelmast wurde durch den Zusammenstoß vollständig durchtrennt und war lediglich noch an den Stromkabeln mit dem Boden verbunden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol fuhr und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

