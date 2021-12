Polizei Mönchengladbach

POL-MG: POL-AC: Erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Aachen/ Hückelhoven/ Region Zaanstreek (ots)

Wir teilen hier eine Pressemeldung des PP Aachen:

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, die Politie Noord- Holland und die Polizei Aachen geben bekannt: Nach Schüssen in Hückelhoven - Festnahme eines Tatverdächtigen in Holland

Letztes Jahr im November (01.11.2020) schossen in Hückelhoven, nahe der niederländischen Grenze, mehrere Täter auf offener Straße auf einen 52- jährigen Mann und seine 21- jährige Tochter. Die Täter überfielen den Geschädigten direkt vor seinem Wohnhaus und raubten eine hohe Bargeldsumme. Als die Tochter ihrem Vater zu Hilfe kam, fielen die Schüsse; hierbei erlitten beide teils lebensgefährliche Verletzungen. Die Unbekannten flohen im Anschluss an die Tat zunächst mit einem Fahrzeug und, nach einem Unfall mit diesem, zu Fuß weiter. Der Pkw mit niederländischen Kennzeichen wurde durch die Polizei sichergestellt; grenzüberschreitende Fahndungsmaßnahmen verliefen zu dieser Zeit jedoch erfolglos. Die Mordermittler der zuständigen Kriminalpolizei in Aachen übernahmen die Ermittlungen. Aufwendige Ermittlungsarbeit und eine intensive Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei führten die Beamten jetzt auf die Spur eines niederländischen Staatsbürgers. Der dringend tatverdächtige 35- Jährige konnte durch Spezialeinsatzkräfte der Politie Nord- Holland in der letzten Woche in der Region Zaanstreek (nördlich von Amsterdam) festgenommen werden und sitzt nun in den Niederlanden in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. An den Maßnahmen vor Ort nahmen auch Polizeibeamte der Aachener Mordkommission teil. (pw)

