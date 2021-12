Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach - Brand Johannesstraße - 43-jährige Frau unter Tatverdacht wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Mönchengladbach (ots)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Johannesstraße in Mönchengladbach, Ortsteil Hardterbroich-Pesch, begründen die polizeilichen Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen eine 43-jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung im betreffenden Haus.

Wie bereits durch die Feuerwehr Mönchengladbach in einer Pressemitteilung vom 15.12.2021, 6:04 Uhr gemeldet, waren Feuerwehr und Polizei an diesem Tag 3:50 Uhr auf der Johannesstraße wegen eines Brandes im Einsatz.

Infolge der Rauchentwicklung durch den Brand wurden mehrere Hausbewohner verletzt. Sie kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Kripo am Brandort führten zur Feststellung, dass die Erdgeschosswohnung als Ausgangspunkt des Hausbrandes anzusehen ist und von einer Brandstiftung auszugehen ist. Ein Tatverdacht richtet sich gegen die Wohnungsinhaberin, die sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Sie wurde in einer Fachklinik untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.(wr)

Link zur Pressemeldung der Feuerwehr Mönchengladbach: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5099705

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell