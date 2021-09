Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 31-Jährige kollabiert auf Geburtstagsfeier in Mertloch

Koblenz (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 11.09.2021, fand in der Schützenhalle in 56753 Mertloch eine private Geburtsfeier statt.

Im Rahmen dieser Feier kollabierte eine 31-jährige Frau nach dem vermutlichen Konsum bislang unbekannter Substanzen, ggfs. Betäubungsmittel. Sie befindet sich nach wie vor in einem kritischen Gesundheitszustand.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können. Insbesondere geht es um die Frage, was die 31-Jährige zu welchem Zeitpunkt konsumiert hat.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Koblenz unter der 0261-1030

