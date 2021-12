FW-MG: Wohnungsbrand

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach Hardterbroich-Pesch, 15.12.2021, 03:52 Uhr, Johannesstraße (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach einen Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Johannesstraße. Bei Eintreffen brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Da die Wohnungstüre geöffnet war, hatte sich der Rauch im Treppenraum ausgebreitet. Mehrere Personen standen an den Fenstern oder den Balkonen und machten auf sich aufmerksam. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, zwei weitere Trupps kontrollierten die einzelnen Wohnungen des Hauses. Über die Drehleiter konnten Personen an den Fenstern betreut werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Mit Hilfe eines Hochdrucklüfters wurden das Treppenhaus und die Brandwohnung von Brandrauch befreit. Insgesamt fünf Personen wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr aufgrund von leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gefahren. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Brand- und Rauchschäden nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde zur Ursachenermittlung der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

