Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasgeruch "Am Baumlehrpfad"

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheindahlen, 13.12.2021, 08:07 Uhr, Am Baumlehrpfad (ots)

Heute Morgen meldete ein Anrufer Gasgeruch im Bereich der Straße "Am Baumlehrpfad" in Rheindahlen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte im Bereich der Straße "Am Baumlehrpfad" der Geruch von Odorierungsmittel, welches genutzt wird um Erdgas riechbar zu machen, festgestellt werden. Da im öffentlichen Straßenbereich Bauarbeiten stattfanden, konnte die Beschädigung einer Gasleitung nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr abgesperrt. Gasmessungen wurden durchgeführt. Mit den Messgeräten der Feuerwehr konnte jedoch keine Ausströmung von brennbarem Gas festgestellt werden. Die NEW, als Betreiber des Gasnetzes, wurde ebenfalls alarmiert. Der Stördienst der NEW übernahm die Einsatzstelle und kontrollierte die angrenzenden Baustellen auf Beschädigungen der Gasleitungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell