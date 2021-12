Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand: Vermieter rettete Mieter

Mönchengladbach-Dahl, 13.12.2021,11:50 Uhr, Brunnenstraße (ots)

Heute meldete ein Anrufer einen Wohnungsbrand in einem Haus an der Brunnenstraße. Der Anrufer gab an, den Mieter bereits aus der betroffnen Wohnung herausgeholt zu haben.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Vermieter nicht nur den Mieter, einen 74-jährigen Mann, aus seiner Wohnung gerettet, sondern auch schon den Brand im Badezimmer der Wohnung gelöscht. Die Feuerwehrkräfte mussten nur noch Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen durchführen. Beide Personen hatten Rauchgase eingeatmet. Der Vermieter konnte nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle verbleiben. Der Mieter musste unter notärztlicher Begeleitung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Vermieter war rein zufällig vor Ort gewesen, als er den Rauch aus der Brandwohnung bemerkte. Umgehend holte er den Mieter aus der Wohnung heraus und löschte den Brand mit einem Eimer.

Durch Personal der NEW wurde im Nachgang noch die Gasversorgung für die Therme abgesperrt, da diese durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

