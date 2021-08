Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden- Dankersen-

Wie bereits berichtet nahm nach einer Schussabgabe am Montagabend, den 09.08.2021, in einer Wohnung in Minden, die Mordkommission "Steinkreuz" der Polizei Bielefeld die Ermittlungen auf.

Kriminalbeamte führten den 79-jährigen Festgenommenen gestern Nachmittag dem Haftrichter vor, der einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

Er wurde in ein Krankenhaus für forensische Psychiatrie gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell