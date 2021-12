Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorsicht bei Plastikmarkierungen an Haustüren

Mönchengladbach (ots)

Besonders die Ferienzeit nutzen Täter, um in verlassene Häuser und Wohnungen einzubrechen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor einer bestimmten Taktik, bei der meist durchsichtige Plastikstreifen von den Tätern verwendet werden, um potentiell lohnende Objekte zu markieren.

In der Vergangenheit sind deutschlandweit bei einigen Tatortaufnahmen von Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen Plastikmarkierungen gefunden worden. Dabei handelt es sich um meist durchsichtige Plastikstreifen, maximal vier Zentimeter lang, die von den Tätern in Hof-, Garten-, Garagen- und/oder Haustüren gesteckt werden. Öffnet jemand die betreffende Tür, fallen die Plastikstreifen unbemerkt nach unten. Öffnet niemand die Tür, bleiben die Plastikstreifen zwischen Tür und Türrahmen stecken und der Täter kann erkennen, dass die Tür nicht bewegt wurde, also wahrscheinlich niemand zu Hause ist.

Der Polizei Mönchengladbach sind durch einen Hinweis mehrere mutmaßliche Fälle am Donnerstag, 16.12.2021, in Mönchengladbach-Ost gemeldet worden. Dort hatte ein aufmerksamer Bewohner im Bereich seiner Haustür und der mehrerer Nachbarn solche Plastikmarkierungen entdeckt und die Polizei informiert.

Gerade jetzt zur bevorstehenden Weihnachtszeit könnten weitere solcher Ausspähaktionen stattfinden. Die Polizei bittet daher Hausbesitzer und aufmerksame Nachbarn, auch auf Plastikmarkierungen zu achten und Türen oder Tore zu überprüfen.

Wer in Urlaub fährt, sollte Nachbarn, Bekannte oder Verwandte, die in dieser Zeit nach den Wohnungen schauen, bitten, auf solche Plastikklemmen zu achten.

Wer Plastikmarkierungen entdeckt, sollte diese vorsichtig und spurenschonend entfernen und die Polizei informieren.

Die Mönchengladbacher Polizei weist außerdem auf die generelle Möglichkeit der kostenlosen und unverbindlichen Kontaktaufnahme zum Thema Einbruchschutz hin. Termine mit den unabhängigen Expertinnen und Experten der Beratungsstelle der Kriminalprävention, auch bei Ihnen zu Hause, können unter der Rufnummer 02161 29-12500 vereinbart werden.

Die wichtigsten Tipps und Hinweise zum Thema Wohnungseinbruch sind:

1. Fenster nicht auf Kipp lassen, wenn man das Haus verlässt. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für den Täter wie ein offenes Fenster.

2. Alle Fenster und Türen schließen, wenn man das Haus verlässt.

3. Haustür bei Verlassen immer abschließen statt zuziehen.

4. Technische Sicherungen nachrüsten, Täter wollen den schnellen Erfolg - technische Sicherungen wirken daher abschreckend. Das zeigen auch die Zahlen in dem Bereich. Dank immer besserer technischer Absicherung bleibt es mittlerweile in über der Hälfte der Fälle beim Einbruchsversuch.

5. Größere Bargeldbeträge sollten auf keinen Fall zu Hause aufbewahrt werden.(jl)

Weitere Informationen, Hinweise und Materialien zur Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

