Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unüberlegtes Handeln eines Jugendlichen führt zur Anzeige

Northeim (ots)

Northeim, Schwarzer Weg

Montag, 05.07.2021, 23:35 Uhr

NORTHEIM(da) - Weil ein 16-Jähriger am späten Montagabend gegen 23:35 Uhr gegen den in der Rückingsallee abgestellten Blitzer-Anhänger ("Alice") getreten hat, wird jetzt gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Northeimer war durch Zeugen beobachtet worden und konnte noch in Tatortnähe durch einen Streifenwagenbesatzung der Northeimer Polizei festgestellt werden. Bei der folgenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann ein Einhandmesser führte, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Alice hingegen hat den untauglichen "Angriff" unbeschadet überstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell