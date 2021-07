Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: zwei sachbeschädigungen durch metallkugeln in bad gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Am Plan - Bislang unbekannte Täter beschädigen in einem Zeitraum vom 2. bis zum 5. Juli mehrere Fenster in der Straße Am Plan in der Innenstadt. Vermutlich wurde eine Zwille verwendet, um Metallkugeln auf die Hausfassade gegenüber des Plangartens zu feuern. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die genaue Tatzeit ist ebenso unbekannt. Sollten Ihnen sachdienliche Hinweise bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Gandersheim (05382/91920-0). kl

