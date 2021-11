Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ladendieb gestellt - Verdacht auf mehrere Diebstähle

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.11.2021, ist ein mutmaßlicher Ladendieb in Bad Säckingen gestellt worden, der vermutlich eine ganze Reihe von Diebstählen begangen haben dürfte. Gegen 15:30 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Geschäftes der Polizei, dass soeben ein Mann mehrere Kleidungsstücke aus dem Eingangsbereich eingesteckt hätte und weggegangen sei. Die Polizeibeamten wurden kurz darauf am Bahnhof auf einen 32-jährigen Mann aufmerksam, auf den die gegebene Beschreibung passte. Dieser versuchte noch, in einen einfahrenden Zug zu flüchten, was durch die Polizisten verhindert werden konnte. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Einkaufstasche des Mannes konnten eine Vielzahl von Gegenständen aufgefunden werden. Es besteht der begründete Verdacht, dass es sich dabei um Diebesgut handeln dürfte. Die Ermittlungen dauern an.

